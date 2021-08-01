В Германии будут судить столетнего бывшего охранника нацистского концлагеря

Как ожидается, первое заседание состоится в октябре этого года в окружном суде города Нойруппин. Обвинения же касаются экс-охранника концлагеря Заксенхаузен, сообщает газета «Вельт ам зонтаг». По версии следствия, мужчина служил в нем в период с января 1942 по февраль 1945 года и умышленно принимал участие в убийстве пленников, пытаясь извлечь из этого материальную выгоду. При этом, как уточняет издание, принимая во внимание возраст подсудимого, было принято решение о том, что на слушаниях он будет находиться около 2-2,5 часов.

Это уже не первое дело подобного рода. Так, около недели назад статус обвиняемой был присвоен 95-летнему секретарю коменданта, стенографистке концлагеря Штуттгоф. Ей вменяют соучастие в убийстве 10 тысяч человек.

Концлагерь Заксенхаузен расположен в городе Ораниенбург в Германии. С момента его создания в 1936 году через него прошли свыше 200 тысяч пленных, почти половина из них погибли.