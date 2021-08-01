Коттедж в Ленинградской области, под которым нашли подземную тюрьму, снесли, а вход в бункер окончательно завалили. Теперь на участке остался только строительный мусор.

Тяжёлая техника разрушила и смешала с землёй обломки дома на участке в двадцати пяти километрах от Петербурга по просьбе владельца площадки. Он написал заявление в местную администрацию. По сообщению портала 47-ньюс, это номинальный собственник. Он никогда не был в коттедже, под которым журналисты обнаружили подземную бетонную тюрьму, а только оформил землю на себя по просьбе знакомого. Тот, по словам нынешнего владельца, тоже не знал о каземате, а принял участок по просьбе первого хозяина, который скончался несколько лет назад. Это бывший начальник оперчасти одного из петербургских следственных изоляторов. Возможно, именно он построил под домом замаскированный бункер, в котором оборудовал точную копию официальной тюрьмы. Под землёй разместили разгрузочную площадку для микроавтобуса, пункт охраны, хозблок и три двухместные камеры. После публикаций об объекте техника засыпала вход.

По информации журналистов сотрудники следственного комитета, которые изучали подземную тюрьму, не вышли на след заказчиков строительства. По оценкам специалистов оно стоило около полумиллиона долларов.