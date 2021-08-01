Глава Международного олимпийского комитета назвал полноправным участие российских спортсменов в играх в Токио

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал полноправным участие российских спортсменов в играх в Токио. Это заявление было сделано на фоне призыва главы Антидопингового агентства США обнародовать результаты тестирования всех россиян, выступающих на Олимпиаде.

Бах убежден: российские спортсмены соблюдают все условия, которые были поставлены перед страной для участия в Олимпиаде. В интервью агентству ДПА глава МОК подчеркнул, что атлеты прошли все необходимые квалификации и тесты, как и участники из других стран.

Руководитель Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт, в свою очередь, напротив, считает, что санкции против российской команды после ряда допинговых скандалов были недостаточно суровыми. Он утверждает, что спортсмены продолжают использовать допинг и скрывать мошенничество. Сами запреты, наложенные на Россию, Тайгарт назвал фарсом.

В Российском антидопинговом агентстве раскритиковали эти заявления. Там настаивают, что сам процесс допинг-контроля уже предполагает презумпцию виновности, а в ходе тестирования необходимо получить неопровержимые доказательства «чистоты» спортсмена. Сами заявления американских коллег в РУСАДА назвали «абсурдными», передает агентство РИА Новости.

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выступают без национального флага и гимна, как команда Олимпийского комитета России.