Российский дипломат был сегодня вызван в МИД Азербайджана из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского

В ведомстве сказали, что временному поверенному в делах посольства была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными словами политика. В МИДе подчеркнули, что поведение человека, представленного в Госдуме России, неэтично и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, передает РИА Новости. Какие именно высказывания Владимира Жириновского стали причиной для скандала не уточняется. Азербайджанские СМИ пишут, что 30 июля в эфире радио «Комсомольская правда» политик негативно отозвался об Азербайджане и президенте страны Ильхаме Алиеве