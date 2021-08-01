Оргкомитет Олимпиады в Токио с начала игр лишил аккредитаций 6 человек

Еще у 8 их действие было приостановлено. По сведениям агентства «Киодо», аккредитаций лишились два грузинских дзюдоиста, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни, чтобы прогуляться по Токио, а также четверо задействованных на олимпийских объектах рабочих, которых задержали за употребление наркотиков. Из-за коронавируса участникам Олимпиады запрещено контактировать с местными жителями.