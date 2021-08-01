Российский теннисист Карен Хачанов уступил в финале на Олимпиаде представителю Германии Александру Звереву

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1. Хачанов стал серебряным призером. Бронзу завоевал сегодня боксер Андрей Замковой в весовой категории до 69 кг. В общем медальном зачете Олимпиады в Токио команда Олимпийского комитета России на пятом месте. Впереди Китай, США, Япония и Австралия.