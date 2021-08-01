«Единая Россия» сегодня подала документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму

Это подтвердили «Интерфаксу» в Центризбиркоме. Ранее документы направили в комиссию уже 15 партий. Голосование на выборы в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.
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