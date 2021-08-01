В Москве, по сведениям портала «ОВД-Инфо», задержан активист Михаил Галяшкин

К участнику движения «Другая Россия Эдуарда Лимонова» не пускают в полицию адвоката Никиту Спивака. С чем связано задержание не уточняется. Ранее в отделение полиции в Москве и других городах были доставлены другие участники движения из-за акции за свободные выборы. Активисты протестуют из-за отказа зарегистрировать их партию.