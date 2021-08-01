Американское антидопинговое агентство призывает обнародовать данные участников Олимпиады в Токио от России

В руководстве USADA считают, что так можно будет понять, изменилась ли политика Кремля в области борьбы с запрещенными препаратами в спорте. В свою очередь, в российском антидопинговом агентстве раскритиковали такие высказывания. Там считают, что их американские коллеги пытаются поставить под сомнение всю мировую антидопинговую систему. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков полагает, что причиной нападок на спортсменов могут быть их успешные результаты. По словам Позднякова комитет не собирается обращаться в международные структуры из-за высказывания в адрес российских атлетов.

Тем временем, российский теннисист Карен Хачанов несколько минут назад уступил в финальном матче токийской Олимпиады немецкому спортсмену Александру Звереву. По общему количеству наград сборная Олимпийского комитета России сейчас занимает пятое место. Впереди находятся Китай, США, Япония и Австралия.