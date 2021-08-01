Лидер военной хунты Мьянмы, генерал Мин Аун Хлайн занял пост главы временного правительства страны

Об этом стало известно сегодня, в день, когда исполняется полгода с момента военного переворота в этом государстве. Сам Хлайн сказал, что через два года в стране пройдут всеобщие выборы. Мин Аун Хлайн возглавил военный переворот после нескольких месяцев политического кризиса в Мьянме. Военные обвинили гражданское руководство республики в нарушениях на парламентских выборах. С февраля в стране не стихают протесты. За это время по данным правозащитников силами безопасности были убиты почти 1000 человек.