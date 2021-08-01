Добычу животных из Красной книги в некоторых случаях разрешили с сегодняшнего дня в России

Её нужно будет согласовывать с властями.

Разрешение добывать краснокнижных животных уполномочен выдавать Росприроднадзор. Документ можно получить в том случае, если редких млекопитающих и птиц изымают с целью мониторинга, регулирования их численности, охраны здоровья населения и устранения угрозы для жизни человека. Также разрешение должны выдавать, если это необходимо для обеспечения, например, традиционного образа жизни народов севера или для предотвращения массового заболевания сельскохозяйственных или других животных.

Зоозащитники утверждают, что вступивший в силу закон приведёт к тому, что депутаты Госдумы начнут охотиться на краснокнижных животных. В частности, Эксперт GreenPeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндин говорил, что для этого народные избранники и приняли эти поправки.

При этом, как сообщало агентство ТАСС, в Министерстве природы подчёркивали, что сама по себе охота в список Росприроднадзора не входит и запрет на неё сохраняется.

Помимо этого, вступающие сегодня в силу поправки позволяют региональным властям самими устанавливать виды разрешённой охоты, её допустимые орудия.