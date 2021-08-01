Не стало президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского

Он умер сегодня ночью на 92-м году жизни.

Журфак МГУ был образован в 1952 году – и вся его история неразрывно связана с Ясеном Засурским. Выпускник филологического факультета Московского университета, он был последним из преподавателей, кто работал на факультете практически с самого его основания. Деканом журфака Засурский был 43 года, президентом – еще почти 15. За это время в Советском Союзе, а затем и в России сменилось 4 генеральных секретаря ЦК КПСС и три президента. Засурский, специалист по английской литературе, еще в хрущевские времена создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. С тех пор он был и активным общественным деятелем. К примеру, в 90-х, будучи деканом журфака, Засурский возглавлял Комиссию по лицензированию радио— и телечастот.

В пресс-службе МГУ назвали Засурского «великим человеком». Он испытывал проблемы со здоровьем, но до последнего продолжал приезжать в свой родной журфак.

Тележурналист и заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко назвал Засурского непререкаемым авторитетом и примером журналистской совести.

В свою очередь, публицист Леонид Млечин считает бывшего декана журфака МГУ особенным человеком, каких не бывает на руководящих постах. Засурский, добавил Млечин, показывал пример, как в любых обстоятельствах человек может оставаться порядочным, честным и исполняющим свой профессиональный долг.

О дате и месте прощания с бывшим деканом факультета, который позже занял пост президента журфака, пока не сообщается.

