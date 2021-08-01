Томас Бах: Российские спортсмены имеют полное право выступать на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены имеют полное право выступать на Олимпиаде в Токио, настаивает глава международного Олимпийского комитета Томас Бах. Атлеты, добавил он, прошли все необходимые квалификации и тесты. Кроме того, по словам Баха, которые приводит немецкое агентство dpa, в Токио Олимпийский комитет России полностью уважает санкции. Тем временем, в российском антидопинговом агентстве настаивают раскритиковали высказывания своих американских коллег. Руководство USADA, как сказали представители российского органа агентству РИА Новости, пытается поставить под сомнение всю мировую антидопинговую систему. Таким образом, там ответили на призыв руководства американского антидопингового агентства обнародовать все тесты участников Олимпиады от России.
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