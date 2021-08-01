Мужской теннисный финал Олимпиады в Токио проходит под крики протестующих

Как передает агентство ТАСС, у стадиона собрались несколько десятков японцев, которые требуют остановить игры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. В финале встречаются россиянин Карен Хачанов и немецкий теннисист Александр Зверев. Идет второй сет, счет пока 1:0 в пользу немца.