Сайт программы «дальневосточного гектара» временно недоступен

На странице сообщается, что сейчас ведутся технические работы. Как отмечает газета РБК, проблемы с доступом начались после того, как власти объявили о расширении программы. С 1 августа получить гектар земли можно будет на российском Севере, в том числе Карелии и Мурманской области. Сначала воспользоваться такой возможностью смогут местные жители, с февраля следующего года такое право получат все россияне. Кроме того, с сегодняшнего дня те, кто уже участвуют в программе и приватизировал либо арендовал бесплатный участок на дальнем востоке смогут получить свой второй гектар в пользование при условии, что он успешно освоил первый.

Проект был запущен 5 лет назад. За это время в нем участвовали почти 100 000 человек.