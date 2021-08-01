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12:31, 01 августа 2021

Сайт программы «дальневосточного гектара» временно недоступен

На странице сообщается, что сейчас ведутся технические работы. Как отмечает газета РБК, проблемы с доступом начались после того, как власти объявили о расширении программы. С 1 августа получить гектар земли можно будет на российском Севере, в том числе Карелии и Мурманской области. Сначала воспользоваться такой возможностью смогут местные жители, с февраля следующего года такое право получат все россияне. Кроме того, с сегодняшнего дня те, кто уже участвуют в программе и приватизировал либо арендовал бесплатный участок на дальнем востоке смогут получить свой второй гектар в пользование при условии, что он успешно освоил первый.
Проект был запущен 5 лет назад. За это время в нем участвовали почти 100 000 человек.  


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