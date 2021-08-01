Турецкие власти уверяют, что потушили более 100 лесных пожаров

Ситуацию в районе курорта Бодрум они взяли под контроль. Ранее из-за огня и дыма там пришлось эвакуировать три отеля с туристами, в том числе около 100 российских граждан. Полиция и разведка займется поиском причин пожаров, сказал президент республики Реджэп Эрдоган. Эрдоган пообещал обнародовать итоги расследования. В российском генконсульстве в Анталье сказали агентству РИА Новости, что пока к ним не поступали обращения в связи с лесными пожарами от российских граждан, которые отдыхают в Турции.