В Крыму и на Кубани вводят новые коронавирусные ограничения

В частности, они коснутся туристов и детских лагерей.

Отдыхающие смогут попасть на курорты Краснодарского края только при наличии сертификата о вакцинации или при предъявлении справки, подтверждающей перенесенное заболевание в последние полгода. Если же у туриста есть медотвод от прививки, ему необходимо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до приезда на курорт.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, необязательно вакцинировать до приезда на отдых. Сделать это можно будет и уже на территории Краснодарского края в течение трех дней с момента прибытия.

Ограничения, связанные с вакцинацией, вводятся и на полуострове Крым. Детские лагеря переходят в так называемый «закрытый режим работы организации». Это означает, что, если двумя компонентами вакцины привито менее 95% сотрудников лагеря, они будут обязаны проживать на его территории. Ограничения коснутся и домов престарелых. Принимать новых постояльцев там будут только при предъявлении ПЦР-теста, сами же учреждения уйдут на карантин.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Крыму уже больше недели фиксируют ежесуточно около 400 новых случаев заражения опасной инфекцией. В Краснодаре же прирост составляет около 300 человек.