Власти Московской области сегодня разыграют квартиру среди привившихся от коронавируса россиян

В акции могли поучаствовать те, кому с 25 июня был введен первый компонент любой российской вакцины от коронавируса на территории Подмосковья. Проживать в регионе необязательно, нужно быть совершеннолетним и пройти специальную регистрацию. Итоги розыгрыша огласят в прямом эфире телеканала «360». Призом будет однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в жилом комплексе в 3 километрах от МКАД.

Это уже вторая квартира, которую региональные власти разыгрывают среди привившихся в Московской области. Ранее призом была трехкомнатная квартира в подмосковном Серпухове. Победителем стал житель города Мытищи.

В Минздраве Московской области подчеркивали, что задача конкурса была в том, чтобы стимулировать тех, кто уже собирался привиться от коронавируса. Глава региона Андрей Воробьев называл вакцинацию единственным способом остановить распространение инфекции.

Помимо Подмосковья лотереи среди привившихся россиян проводят и другие регионы. В частности в Москве столичные власти каждую неделю разыгрывают автомобиль стоимостью около 1 миллиона рублей.