Ученые предупреждают о кардинальном изменении жизненно важных систем планеты

Свыше 11 тыс. специалистов, как пишет журнал BioScience, говорят о тревожных тенденциях из-за загрязнения атмосферы. Все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Вместе с ростом количества углекислого газа, метана и закиси азота это превращает планету в «пороховую бочку», утверждают эксперты. Даже карантинные ограничения из-за коронавируса, когда значительно снизилось загрязнение воздуха, не улучшили ситуацию.