В России теперь можно оформлять налоговый вычет за оплаченные услуги фитнес-центров и других спортивных учреждений. Причем даже если ими пользовались несовершеннолетние дети. Такой вычет могут получить за них родители. Максимальный размер льготы составит чуть более 15 500 рублей. В правительстве ранее сказали, что новые правила должны стать дополнительным стимулом для россиян заниматься физкультурой и спортом.