Азербайджан обвинил Армению в обстреле территории Нахичеванской автономной республики

Перестрелка произошла на границе минувшей ночью, утверждают в Баку. Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет. Накануне Армения обвинила соседнюю республику в обстреле своей территории. Однако в азербайджанском министерстве обороны эту информацию отвергали. Обстановка обостряется на границе двух государств после вооруженного конфликта, который произошел в конце прошлого года. Тогда под контроль Азербайджана перешла большая часть непризнанной Карабахской республики, которая была образована после армяно-азербайджанского конфликта начала 90-х годов.