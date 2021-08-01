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11:31, 01 августа 2021

Центр по контролю за заболеваниями в США объявил штат Флорида новым эпицентром распространения коронавируса

На него приходится пятая часть новых случаев заражения за сутки. Только за пятницу там было зафиксировано почти 22 000 заболевших, передает агентство Bloomberg. Во Флориде, по оценке специалистов, также самый высокий в стране уровень госпитализаций с коронавирусной инфекцией. За одну неделю количество людей, которые поступили в больницу, выросло почти в 1,5 раза.

Власти Флориды одними из первых отменили карантинные меры. В мае здесь было решено снять так называемый масочный режим. Сейчас штатом руководит губернатор-республиканец. Он неоднократно выступал против карантинных мер, которые вводило федеральное правительство.


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