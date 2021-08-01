Число новых случаев коронавируса за сутки в России впервые с середины недели опустилось ниже 23 000

По данным оперативного штаба заболели чуть более 22 800 человек. Почти 2500 случаев заболевания приходится на Москву, это примерно на треть меньше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба. Жертвами инфекции за сутки в стране стали 789 человек. Общее число умерших приближается к 160 000. Всего с начала пандемии официально в России было выявлено почти 6 300 000 случаев заражения.
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