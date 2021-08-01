Посольство США в России в очередной раз значительно сократило число своих сотрудников

Это произошло из-за нового российского закона, согласно которому Штаты были признаны недружественной страной.

120 сотрудников – именно столько будет работать в посольстве США в Москве. Это минимальное количество дипломатов за последние 5 лет. Для сравнения, посол США в России Джон Салливан ранее в интервью «Эху Москвы» говорил, что в 2016 году численность сотрудников дипмиссии была в 10 раз больше – 1200 человек.

В апреле США были включены в перечень недружественных стран: согласно указу российского президента Владимира Путина, Вашингтону было запрещено нанимать в свое посольство и консульства россиян. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этом фоне сообщил, что Вашингтону придется уволить более 180 местных сотрудников в представительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Кроме того, в Штатах говорили о значительном сокращении консульских услуг: уже с середины мая их начали в экстренном порядке оказывать только гражданам США. Кроме того, ограничена выдача иммиграционных виз, в том числе для россиян.

Формально в американском диппредставительстве в России может работать до 455 человек. Москва утверждала, что готова принять направляемых из США дипломатов, однако, по последним данным, заявок на это Россия не получала.