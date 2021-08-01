Млечин: Ясен Засурский был абсолютно порядочным и честным человеком, исполняющим свой профессиональный долг

Умер президент и многолетний декан журфака МГУ Ясен Засурский. Писатель и историк Леонид Млечин считает, что Ясен Николаевич Засурский был невероятным и абсолютно порядочным и честным человеком. Свои слова соболезнования писатель высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Ясен Николаевич был совершенно невероятным человеком, таких не бывает, особенно на руководящих должностях. Он был очень добрым, отзывчивым, открытым, расположенным к людям, мне кажется, что у него ничего, кроме как помочь окружающим людям, не определяло его жизнь», — сказал Л.Млечин.

Ясен Николаевич показывал пример, как в любых обстоятельствах человек может оставаться порядочным, честным и исполняющим свой профессиональный долг, добавил Млечин.

«Поразительным образом он умудрился руководить факультетом, который в советские времена называли идеологическим, и при этом остаться абсолютно порядочным человеком, никому ничего плохого не сделать. При этом колоссальному количеству людей сделать столько хорошего, определить их жизнь, показать пример того, как человек может в любых обстоятельствах оставаться порядочным, честным и исполняющим свой профессиональный долг. Он был совершенно очаровательным человеком. Мы действительно думали, что он вечный, и мы молились, чтобы он всегда был с нами», — сказал писатель.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года — президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.