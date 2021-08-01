Тележурналист и депутат Ревенко: Ясен Засурский – непререкаемый авторитет и для всех пример журналистской совести

Умер президент и многолетний декан журфака МГУ Ясен Засурский. Тележурналист и депутат Госдумы Евгений Ревенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что для всех Ясен Николаевич Засурский прежде всего был и есть непререкаемый авторитет и пример журналисткой совести.

«Засурский — непререкаемый авторитет, это журналистская совесть, это образ отечественной журналистики многих десятилетий, это журфак, без которого невозможно представить, это все связано с Ясеном Николаевичем. Для меня это очень тяжелая новость. Для нашей журналистики это очень большая утрата», — сказал Е.Ревенко.