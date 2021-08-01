Дожди привели к наводнению в Амурской области

По данным регионального управления МЧС, два населенных пункта оказались отрезанными от внешнего мира. В зоне наводнения оказались жилые дома, размыло участок автомобильной дороги. О пострадавших пока не сообщается, между тем в понедельник в Приамурье также ожидаются сильные дожди, из-за чего возможны новые наводнения.