Ограничения для детских лагерей и домов престарелых вступают сегодня в силу в Крыму

Так, сотрудникам детских учреждений, где от коронавируса привито менее 95% персонала запретили покидать территорию. Дома-интернаты для инвалидов и престарелых должны перейти в режим полной изоляции. Новых постояльцев здесь начнут принимать только по отрицательному тесту на коронавирус. На курортах Краснодарского края с сегодняшнего дня из-за эпидемиологической ситуации будут принимать лишь привившихся отдыхающих или тех, у кого есть медицинский отвод, в том числе из-за перенесенного заболевания. В последнем случае туристы должны также предоставить результаты теста.