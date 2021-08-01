В России выросло число граждан, которых из-за долгов могут не выпустить за границу

Сейчас их более 7 миллионов. Это те, у кого более 3-х месяцев просрочена задолженность на сумму свыше 30 000 рублей, или примерно каждый 6-ой заемщик, рассказали агентству РИА Новости в ассоциации коллекторских агентств. В прошлом году выехать за рубеж из-за долга не могли чуть менее 4-х миллионов человек, отмечает газета РБК. В службе судебных приставов сказали, что избежать неприятные ситуации на границе можно, если минимум за 10 дней до выезда проверить, числится ли долг в базе исполнительных производств.