Член американского конгресса провела ночь на ступенях здания законодательного органа

Таким образом, демократ от штата Миссури Кори Буш призывала продлить мораторий на выселение граждан, которые не могут оплатить жилье. Она напомнила, что под угрозой остаться без крыши над головой оказались 7 миллионов человек. Как напоминает агентство Reuters, сама Буш до начала своей политической карьеры трижды оказывалась на улице, и была вынуждена вместе с детьми ночевать в машине. С призывом продлить мораторий к конгрессу обращался, в том числе, президент США Джо Байден. Противники этого запрета говорят, что самим домовладельцам приходится оплачивать страховку, налоги и ипотеку в условиях, когда они не получают деньги от арендаторов.