Легкоатлетка Дарья Клишина выбыла с соревнований из-за травмы

Перед проверкой у врачей от неё требуют сдать тест на допинг.

Во время третьей попытки квалифицироваться в финал Олимпийских игр по прыжкам в длину Дарья Клишина на разбеге схватилась за ногу. Спортменка, как объяснили позже в ВФЛА, получила травму задней поверхности бедра. Сначала россиянку на коляске отвезли в медицинский центр стадиона, где ногу перевязали. Однако, сразу в поликлинику олимпийской деревне её после этого не повезли. К ней пришёл офицер допинг-контроля и сказал, что спортсменке можно будет отправиться дальше только после сдачи пробы.

На прошлых летних Олимпийских играх из-за допингового скандала Дарья Клишина была единственным легкоатлетом из России. Тогда она в суде доказала, что тренируется в Соединённых Штатах, и тренеры, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил, с ней не работали.

В то же время, до вчерашнего дня скандалов, связанных с запрещёнными препаратами на Олимпиаде не возникало. На использовании допинга попалась только бегунья из Нигерии Блессинг Окагбаре.

Также гендиректор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал сегодня опубликовать все антидопинговые тесты спортсменов по всем видам спорта и обратить особое внимание на Россию. Он сказал, что в её отношении ввели слишком мягкие меры.