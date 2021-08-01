Российские семьи с детьми, которые пойдут в школу, получат единовременные выплаты в этом месяце

Перечислять средства – по 10 тысяч рублей на ребенка – начнут уже с понедельника. Ранее планировалось начать выплаты с 16 августа, но накануне правительство сдвинуло эту дату. Через портал госуслуг в начале июля разослали уведомления почти 13 миллионам родителей. Им надо было только проверить данные уже в заполненном заявлении на сервисе.