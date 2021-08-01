Эксперимент по маркировке антисептиков стартует сегодня в России

Он продлится до осени следующего года. Власти считают, что это позволит сократить долю нелегальной продукции. Подобный метод уже зарекомендовал себя в других товарных категориях. Между тем, ранее пресса писала, что производители лекарственных средств и другой продукции, которая теперь должна обязательно маркироваться, жаловались, на проблемы с работой системы и задержками с регистрацией товаров.