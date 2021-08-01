В России с сегодняшнего дня вступают в силу два закона, касающиеся краснокнижных животных

Теперь в исключительных случаях будет разрешена их добыча.

Среди причин, по которым теперь можно убивать редких животных — сохранение объектов животного мира, мониторинг и регулирование численности зверей, а также охрана здоровья населения, устранение угрозы для человека и предохранение от массовых заболеваний домашних животных. Отдельно в положении отмечается, что исключительным будет считаться и случай, если краснокнижное животное было убито для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов России.

При этом, как отмечает Министерство природы, запрет на непосредственную охоту на такие виды сохраняется.

Вместе с тем новый закон вызвал серьезное недовольство защитников природы. Так, на сайте петиций Change.org появилось требование об отмене разрешения на добычу редких видов. Текст, как указано на сайте, составлен совместно с учеными Российской Академии Наук и экспертом GreenPeace. Обращение подписали уже более 165 тысяч человек.

Разрешение на добычу зверей будет выдавать Росприроднадзор.