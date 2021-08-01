Массивное таяние ледников из-за глобального потепления наблюдается в Гренландии

За последние несколько дней там ежедневно растаивает около 8 миллиардов тонн льда. Это вдвое больше, чем обычно в летнее время, передает агентство AFP. По данным датских метеорологов, сейчас на севере острова установилась температура выше 20 градусов тепла – это почти вдвое больше среднестатистической нормы. Остров является вторым по размеру ледником в мире после Антарктиды. Однако в нынешнем столетии таяние льдов здесь значительно ускорилось.

