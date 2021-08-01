Руководство американского антидопингового агентства потребовало обнародовать результаты тестов российских спортсменов. Представители организаций сказали агентству Reuters, что российские государственные спортивные чиновники втянули в допинговый скандал многих своих атлетов. Там также обвинили руководство международного Олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства пустить пыль в глаза в вопросе об участии россиян в Олимпийских играх. Руководство американского антидопингового органа выступило, таким образом, в поддержку своего пловца Райана Мерфи. Тот в минувшую пятницу высказал предположение, что соревнования, в которых победил россиянин Евгений Рылов, не были чистыми. Сам Рылов позже говорил, что он пообщался с Мерфи и конфликт был улажен. Американец сказал, что его неправильно поняли.
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