Руководство американского антидопингового агентства потребовало обнародовать результаты тестов российских спортсменов. Представители организаций сказали агентству Reuters, что российские государственные спортивные чиновники втянули в допинговый скандал многих своих атлетов. Там также обвинили руководство международного Олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства пустить пыль в глаза в вопросе об участии россиян в Олимпийских играх. Руководство американского антидопингового органа выступило, таким образом, в поддержку своего пловца Райана Мерфи. Тот в минувшую пятницу высказал предположение, что соревнования, в которых победил россиянин Евгений Рылов, не были чистыми. Сам Рылов позже говорил, что он пообщался с Мерфи и конфликт был улажен. Американец сказал, что его неправильно поняли.