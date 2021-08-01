В американском посольстве в Москве остается лишь 120 сотрудников

Дипмиссия была вынуждена сократить персонал в связи с новым российским законом о недружественных странах. США как государство, которое попало в этот список, теперь не сможет нанимать на работу своей дипмиссии в России местных жителей. Ранее в посольстве предупредили, что приостанавливают оказание многих консульских услуг, в том числе не будут принимать документы на большинство виз.