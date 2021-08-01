По меньшей мере трое полицейских пострадали во Франции во время протестов против ограничительных мер

Столкновения произошли в центре Парижа. Как передает телеканал BFM силовики были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Всего в выступлениях против антикоронавирусных ограничений по всей республики участвовали более 200 000 человек, подсчитали журналисты. В полиции сказали о двух десятках задержанных.

