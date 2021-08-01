Италия с сегодняшнего дня вводит запрет на заход круизных лайнеров в Венецианскую лагуну

Заместитель мэра Венеции Андреа Томаэлло высказался против этого решения, отметив, что это сильно навредит работникам порта и туристической сфере: «Венеция – это первый итальянский порт, один из крупнейших в Европе. Американские, азиатские и европейские туристы приезжают на пару дней, останавливаются у нас, едят в наших ресторанах, а затем едут дальше. Поэтому это не только про круизные поездки, но и туризм в целом. Это кризис для рабочих, у которых и так было мало надежды на этот год. После полутора лет изоляции и отсутствия активности в порту, даже этот маленький свет теперь выключен». Под запрет попадут все суда грузоподъемностью более 25 000 тонн. длиной более 180 метров или высотой более 35 метров.