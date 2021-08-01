Аэропорт Кандагара в Афганистане подвергся ракетному обстрелу

Как передает агентство Reuters, там упали по меньшей мере три снаряда. Власти признают, что частично повреждена взлетно-посадочная полоса, приостановлены полеты. Ответственность взяли на себя боевики запрещенной в России группировки «Талибан». По их словам, это сделано в ответ на авиаудары правительственных сил по отрядам движения. Обстановка в Афганистане обострилась в последние месяцы. Талибы начали наступление на фоне вывода из страны военных контингентов НАТО и США.