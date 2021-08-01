В Саудовской Аравии с сегодняшнего дня непривитым запретят посещать общественные места и ездить на работу и учебу

В Саудовской Аравии с сегодняшнего дня непривитым гражданам запретят посещать общественные места и ездить на работу и учебу.

Теперь при входе в любое государственное или частное учреждение жители королевства должны подтвердить наличие у них статуса о вакцинации в специальном мобильном приложении. Министерство внутренних дел страны указывает, что цель посещения не имеет значения, даже если человек пришел на работу, его без прививки не пропустят.

Запрет распространяется на поход в магазины, рестораны, в парикмахерские, на проезд в общественном транспорте, а также на участие в спортивных и культурных мероприятиях. По данным Минздрава страны, хотя бы одну дозу вакцины получили около 50% населения.

С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено свыше 500 тысяч случаев коронавируса, более 8 тысяч человек скончались. Несмотря на введение обязательной вакцинации, в стране сохраняется масочный режим и другие антиковидные меры.

Сегодня же Саудовская Аравия открывает въезд в страну для туристов, если они прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Власти королевства одобрили четыре препарата: производства Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer.