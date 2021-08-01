В Краснодарском крае с сегодняшнего дня ужесточаются ограничения для отдыхающих

Заселиться в отели на курортах региона можно будет либо при наличии справки о вакцинации от коронавируса, либо, если есть медицинский отвод, при отрицательном тесте на коронавирус. Можно также будет заселиться и при условии, что турист сделает прививку в течение трех дней.



Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко отвергает предположения что из-за вакцины можно заразиться коронавирусом. Ранее он говорил телеканалу РБК, что такие утверждения противоречат логике. Проценко уверен, что вакционацию от ковида скоро внесут в национальный календарь прививок.

