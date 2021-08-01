Американские специалисты полагают, что работу МКС можно поддерживать и после 2028 года

Представители Национального управления США по исследованию космического пространства заверили, что обновляют технический анализ срока службы станции. Накануне в Роскосмосе сказали, что совет главных конструкторов госкорпорации нашел дополнительные риски в дальнейшей эксплуатации российского сегмента МКС через три года. Поэтому было принято решение о создании новой, российской орбитальной станции.