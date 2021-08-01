Новые ограничения для невакцинированных от коронавируса вступают в силу на Кипре

Туристам придется в обязательном порядке сдавать тесты. Это же правило коснется граждан Кипра, которые прилетели из-за границы. Ранее в стране стали ослаблять ограничения. Был отменен комендантский час, открылись ночные клубы, развлекательные центры. Правда, посетители таких заведений должны либо сделать прививку, либо сдать тест.