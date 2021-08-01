Новые ограничения вступают в силу на курортах Краснодарского края

Отдыхающие должны будут предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе. Во втором случае они также должны будут сдать тест на коронавирус. Кроме того, заселиться в отель можно при добровольном согласии на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.