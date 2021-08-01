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08:03, 01 августа 2021

В Германии с сегодняшнего дня действуют новые правила для въезда через наземные границы

Для всех въезжающих на железнодорожном или автомобильном, а также водном транспорте будут действовать правила, введенные ранее для прилетающих авиарейсами.

А именно, предъявление негативного результата теста на коронавирус. При этом допускаются как быстрые антигенные тесты сертифицированных в ЕС производителей, так и ПЦР-тесты. Первые должны быть сделаны не позже 48 часов, вторые – 72 часов до въезда. Привитые граждане с сертификатом ЕС, а также переболевшие не позже полугода назад, освобождаются от тестирования. Въезжающие из так называемых зон вариантов коронавируса должны выдержать десятидневный карантин.

Нововведение не означает, что на наземных границах будет осуществляться постоянный контроль. Правила предусматривают, что обязанность тестирования будет оказывать свое воздействие при возможности контроля по прибытии. Проверки на границах будут осуществляться выборочно.

Правила были введены прежде всего из-за повышенной опасности новых заражений при возвращении отпускников. Около одной пятой позитивных тестов на коронавирус установлено именно у приезжающих с европейских курортов.

От тестов освобождены дети до 12 лет и граждане, проезжающие опасные зоны транзитом. Затраты на тесты немецким отпускникам возмещены не будут.

Главную опасность заражения штаммом «дельта» представляют въезжающие из Испании, Португалии и России. С начала пандемии между Россией и Германией отсутствует железнодорожное и автобусное сообщение.


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