Организаторов публичных акций обязали отчитываться об их итогах спустя 45 дней после проведения

Приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев. Документ дополнен утвержденной формой отчета об источниках финансирования массового мероприятия и на что расходовались деньги. Заполненные бланки организаторы должны передать чиновникам, которые согласовали акцию.

Как отмечает правозащитный проект ОВД-инфо, этот приказ — часть изменений, внесенных в закон о митингах из так называемого «пакета Вяткина», принятых в декабре прошлого года.

Журналист, главный редактор «Ежедневного журнала», активист Александр Рыклин объяснил «Эху Москвы», что ранее этот приказ мог вызвать негодование, но сейчас он утратил актуальность. Рыклин добавил, что МВД потребуют от организаторов в основном финансовую отчётность.