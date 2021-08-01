Италия с сегодняшнего дня вводит запрет на заход круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Пресс-секретарь группы активистов движения «Без больших кораблей» Марта Канино объяснила, что крупные лайнеры портят город:

«За эти годы ЮНЕСКО провели огромную работу, содействуя повышению осведомлённости во всём мире об этом вопиющем факте. Крупные корабли в лагуне или в канале Джукекка оказывают воздействие: они загрязняют, опустошают и создают проблемы с туристической точки зрения, что делает невозможным дальнейшее проживание в городе»

Канино отметила, что ранее в Венецию заходило по 9 круизных лайнеров в неделю, и они гордятся тем, что больше эти корабли не смогут зайти в город.

Между тем, в мэрии выступали против такого решения, поскольку это сильно навредит работникам порта и туристической сфере.