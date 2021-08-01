Три снаряда были выпущены по аэропорту города Кандагар в Афганистане

Три снаряда были выпущены по аэропорту города Кандагар, административном центре одноименной афганской провинции. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на руководство воздушной гавани. Повреждена взлетно-посадочная полоса, поэтому все рейсы отменены. Другие подробности не приводятся.