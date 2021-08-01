Россиянин Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 81 килограмма на Олимпиаде в Токио. В полуфинале он проиграл британскому бойцу Бенджамину Уиттакеру со счетом 1:4. После этого Хатаев объявил о завершении карьеры в любительском боксе.

Теперь на счету российских спортсменов 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.